Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Geschwindigkeitsmessungen der PI Kirn

B41, Weiler bei Monzingen (ots)

Am frühen Nachmittag führten Einsatzkräfte hiesiger Dienststelle Geschwindigkeitskontrollen auf der B41 im Bereich Weiler bei Monzingen durch. Bei erlaubten 100 km/h kam es in relativ kurzer Zeit zu 15 festgestellten Verstößen. Der "tagesschnellste" Fahrzeugführer wurde mit 152 km/h gemessen. Nach Abzug der Toleranz erwarten ihn nun 320EUR Bußgeld, 2 Punkte im Verkehrszentralregister sowie ein Monat Fahrverbot. Neben ihm ereilte noch zwei weitere Verkehrsteilnehmer das Schicksal eines nun bevorstehenden einmonatigen Fahrverbotes. Neben einer hohen Beanstandungsquote und damit einer grundsätzlich negativen Bilanz, fiel bei der Kontrollmaßnahme erfreulicherweise positiv auf, dass sich keiner der kontrollierten Verkehrssünder uneinsichtig verhielt oder den Sinn der Kontrollmaßnahme in Frage stellte.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

