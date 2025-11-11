Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Unfall im Baustellenbereich

Zeugenaufruf

Kirn/Binger Landstraße (ots)

Am heutigen Dienstag kam es auf der Binger Landstraße in Kirn, auf Höhe der Überführung zum Meckenbacher Weg, zu einem Verkehrsunfall. Ein VW-Fahrer befuhr die Binger Landstraße vom Steinbruch kommend in Richtung Stadtmitte. In der aktuell dort betriebenen Wanderbaustelle fiel dem PKW-Fahrer im Vorbeifahren eine Warnbake seitlich in sein Fahrzeug.

Derzeit ist unklar, warum die Bake auf die Fahrbahn, bzw. gegen den vorbeifahrenden PKW fallen konnte. Unfallzeugen werden daher gebeten sich unter unten stehender Kontaktadresse bei der Polizei Kirn zu melden.

