PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Kirn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Unfall im Baustellenbereich
Zeugenaufruf

Kirn/Binger Landstraße (ots)

Am heutigen Dienstag kam es auf der Binger Landstraße in Kirn, auf Höhe der Überführung zum Meckenbacher Weg, zu einem Verkehrsunfall. Ein VW-Fahrer befuhr die Binger Landstraße vom Steinbruch kommend in Richtung Stadtmitte. In der aktuell dort betriebenen Wanderbaustelle fiel dem PKW-Fahrer im Vorbeifahren eine Warnbake seitlich in sein Fahrzeug.

Derzeit ist unklar, warum die Bake auf die Fahrbahn, bzw. gegen den vorbeifahrenden PKW fallen konnte. Unfallzeugen werden daher gebeten sich unter unten stehender Kontaktadresse bei der Polizei Kirn zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Kirn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Kirn
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Kirn
Alle Meldungen Alle
  • 11.11.2025 – 18:55

    POL-PIKIR: Störung der Bahnübergänge

    Kirn/Kirn-Sulzbach (ots) - Am heutigen Nachmittag gehen bei der Polizeiinspektion Kirn mehrere Anrufe ein. Hier wird mitgeteilt, dass die Bahnübergänge der Nahetalbahn in Kirn-Sulzbach seit geraumer Zeit geschlossen sind und nicht mehr öffnen. Über die zuständige Bundespolizei Kaiserslautern und die zuständige Fahrdienstleitung stellt sich heraus, dass es an einer Regionalbahn zu einem technischen Defekt kam. Der ...

    mehr
  • 09.11.2025 – 22:20

    POL-PIKIR: polizeiliche Präsenz am Abend mit mehreren Personenkontrollen

    Bad Sobernheim, Marumpark/Bahnhofsvorplatz (ots) - Durch eine Streifenbesatzung der PI Kirn wurden am heutigen Abend mehrere Kontrollmaßnahmen im Bereich des Bahnhofsvorplatzes und im angrenzenden Marumpark in Bad Sobernheim durchgeführt. Hierbei wurden zunächst bei einem 15-Jährigen geringe Mengen Haschisch, eine "Vape" (E-Zigarette), eine Packung Zigaretten sowie ...

    mehr
  • 08.11.2025 – 19:16

    POL-PIKIR: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr / zwei verletzt Unfallbeteiligte

    Odernheim am Glan / L234 (ots) - Am heutigen 08.11.2025 werden Rettungsdienst, Feuerwehr und die Polizei Kirn zu einem Verkehrsunfall auf die L234 bei Odernheim alarmiert. Die Erstmeldung lautet, dass dort auch Personen in ihren Fahrzeugen eingeklemmt sind. Nach aktuellem Ermittlungsstand befährt die 33-jährige Unfallbeteiligte mit ihrem PKW die L234 von Rehborn ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren