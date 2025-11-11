PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Kirn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Störung der Bahnübergänge

Kirn/Kirn-Sulzbach (ots)

Am heutigen Nachmittag gehen bei der Polizeiinspektion Kirn mehrere Anrufe ein. Hier wird mitgeteilt, dass die Bahnübergänge der Nahetalbahn in Kirn-Sulzbach seit geraumer Zeit geschlossen sind und nicht mehr öffnen.

Über die zuständige Bundespolizei Kaiserslautern und die zuständige Fahrdienstleitung stellt sich heraus, dass es an einer Regionalbahn zu einem technischen Defekt kam. Der besagte Zug blieb unglücklicherweise so stehen, dass er die Kontakte der Bahnübergänge auslöste und diese folglich nicht mehr öffneten. Hierdurch kam es natürlich für einige Verkehrsteilnehmer zu Wartezeiten. Insbesondere Anwohner aus Kirn-Sulzbach waren für diese Zeit im eigenen Ort "gefangen".

Der Zug kann nach Behebung der technischen Störung aus eigener Kraft weiterfahren. Das Problem der nicht mehr öffnenden Bahnschranken erledigt sich sodann von selbst. Bei der Störung kam niemand zu Schaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Kirn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Kirn
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Kirn
Alle Meldungen Alle
  • 09.11.2025 – 22:20

    POL-PIKIR: polizeiliche Präsenz am Abend mit mehreren Personenkontrollen

    Bad Sobernheim, Marumpark/Bahnhofsvorplatz (ots) - Durch eine Streifenbesatzung der PI Kirn wurden am heutigen Abend mehrere Kontrollmaßnahmen im Bereich des Bahnhofsvorplatzes und im angrenzenden Marumpark in Bad Sobernheim durchgeführt. Hierbei wurden zunächst bei einem 15-Jährigen geringe Mengen Haschisch, eine "Vape" (E-Zigarette), eine Packung Zigaretten sowie ...

    mehr
  • 08.11.2025 – 19:16

    POL-PIKIR: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr / zwei verletzt Unfallbeteiligte

    Odernheim am Glan / L234 (ots) - Am heutigen 08.11.2025 werden Rettungsdienst, Feuerwehr und die Polizei Kirn zu einem Verkehrsunfall auf die L234 bei Odernheim alarmiert. Die Erstmeldung lautet, dass dort auch Personen in ihren Fahrzeugen eingeklemmt sind. Nach aktuellem Ermittlungsstand befährt die 33-jährige Unfallbeteiligte mit ihrem PKW die L234 von Rehborn ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 13:00

    POL-PIKIR: Geklärte Verkehrsunfallflucht in Bad Sobernheim

    Bad Sobernheim, Bahnhofstraße (ots) - Gegen 11:27 Uhr stellte heute der Besitzer eines am Bahnhofsvorplatz ordnungsgemäß geparkten PKWs frische Beschädigungen an der Front seines Fahrzeuges fest. Durch die aufnehmende Streife konnte kausaler Schaden am Heck eines vor dem beschädigten Fahrzeug geparkten PKW festgestellt werden. Noch während der Unfallaufnahme ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren