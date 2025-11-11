Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Störung der Bahnübergänge

Kirn/Kirn-Sulzbach (ots)

Am heutigen Nachmittag gehen bei der Polizeiinspektion Kirn mehrere Anrufe ein. Hier wird mitgeteilt, dass die Bahnübergänge der Nahetalbahn in Kirn-Sulzbach seit geraumer Zeit geschlossen sind und nicht mehr öffnen.

Über die zuständige Bundespolizei Kaiserslautern und die zuständige Fahrdienstleitung stellt sich heraus, dass es an einer Regionalbahn zu einem technischen Defekt kam. Der besagte Zug blieb unglücklicherweise so stehen, dass er die Kontakte der Bahnübergänge auslöste und diese folglich nicht mehr öffneten. Hierdurch kam es natürlich für einige Verkehrsteilnehmer zu Wartezeiten. Insbesondere Anwohner aus Kirn-Sulzbach waren für diese Zeit im eigenen Ort "gefangen".

Der Zug kann nach Behebung der technischen Störung aus eigener Kraft weiterfahren. Das Problem der nicht mehr öffnenden Bahnschranken erledigt sich sodann von selbst. Bei der Störung kam niemand zu Schaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell