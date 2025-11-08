PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Kirn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr
zwei verletzt Unfallbeteiligte

Odernheim am Glan / L234 (ots)

Am heutigen 08.11.2025 werden Rettungsdienst, Feuerwehr und die Polizei Kirn zu einem Verkehrsunfall auf die L234 bei Odernheim alarmiert. Die Erstmeldung lautet, dass dort auch Personen in ihren Fahrzeugen eingeklemmt sind.

Nach aktuellem Ermittlungsstand befährt die 33-jährige Unfallbeteiligte mit ihrem PKW die L234 von Rehborn kommend in Fahrtrichtung Odernheim am Glan. Der 22-jährige Unfallgegner fährt in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Aus bislang ungeklärter Ursache kommt die 33-jährige in einer langgezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidiert mit dem entgegenkommenden PKW. Dieser versucht noch nach rechts auszuweichen, kann den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern.

Beide Unfallbeteiligte werden durch den Verkehrsunfall verletzt und in örtliche Krankenhäuser verbracht. Nach derzeitigem Stand kommen beide jedoch glimpflich davon und sind nur leichtverletzt. An den Fahrzeugen entsteht jeweils Totalschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die L234 für ca. 45 Minuten voll gesperrt werden.

Unfallzeugen werden gebeten sich unter untenstehender Kontaktadresse bei der Polizei in Kirn zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Kirn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Kirn
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Kirn
Alle Meldungen Alle
  • 07.11.2025 – 13:00

    POL-PIKIR: Geklärte Verkehrsunfallflucht in Bad Sobernheim

    Bad Sobernheim, Bahnhofstraße (ots) - Gegen 11:27 Uhr stellte heute der Besitzer eines am Bahnhofsvorplatz ordnungsgemäß geparkten PKWs frische Beschädigungen an der Front seines Fahrzeuges fest. Durch die aufnehmende Streife konnte kausaler Schaden am Heck eines vor dem beschädigten Fahrzeug geparkten PKW festgestellt werden. Noch während der Unfallaufnahme ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 17:21

    POL-PIKIR: Verkehrsunfall auf LIDL-Parkplatz - Verursacher geflüchtet

    Bad Sobernheim (ots) - Am heutigen 06.11.2025 kam es im Zeitraum 13:45 - 14:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des LIDL in der Monzinger Straße in Bad Sobernheim. Die Geschädigte stellte nach ihrem Einkauf fest, dass ihr geparkter Opel im oben genannten Zeitraum beschädigt wurde. Art und Weise der Beschädigung lassen darauf schließen, dass dieser im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren