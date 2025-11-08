Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

zwei verletzt Unfallbeteiligte

Odernheim am Glan / L234 (ots)

Am heutigen 08.11.2025 werden Rettungsdienst, Feuerwehr und die Polizei Kirn zu einem Verkehrsunfall auf die L234 bei Odernheim alarmiert. Die Erstmeldung lautet, dass dort auch Personen in ihren Fahrzeugen eingeklemmt sind.

Nach aktuellem Ermittlungsstand befährt die 33-jährige Unfallbeteiligte mit ihrem PKW die L234 von Rehborn kommend in Fahrtrichtung Odernheim am Glan. Der 22-jährige Unfallgegner fährt in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Aus bislang ungeklärter Ursache kommt die 33-jährige in einer langgezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidiert mit dem entgegenkommenden PKW. Dieser versucht noch nach rechts auszuweichen, kann den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern.

Beide Unfallbeteiligte werden durch den Verkehrsunfall verletzt und in örtliche Krankenhäuser verbracht. Nach derzeitigem Stand kommen beide jedoch glimpflich davon und sind nur leichtverletzt. An den Fahrzeugen entsteht jeweils Totalschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die L234 für ca. 45 Minuten voll gesperrt werden.

Unfallzeugen werden gebeten sich unter untenstehender Kontaktadresse bei der Polizei in Kirn zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell