LKA-SH: Bundesweiter Aktionstag gegen Hass und Hetze im Internet - Maßnahmen auch in Schleswig-Holstein

Kiel (ots) - Am 09.04.2025, um ca. 03:28 h, meldeten Anwohner Explosionsgeräusche in Norderstedt. Tatsächlich wurde ein Geldausgabeautomat der Hamburger Volksbank an einem Kiosk in Norderstedt in der Tangstedter Landstraße auf bisher noch nicht bekannte Weise gesprengt. Es entstand erheblicher Sachschaden am Automaten, am Kiosk und durch umherfliegende Trümmerteile. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Ob ...

