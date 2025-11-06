PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Kirn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall auf LIDL-Parkplatz - Verursacher geflüchtet

Bad Sobernheim (ots)

Am heutigen 06.11.2025 kam es im Zeitraum 13:45 - 14:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des LIDL in der Monzinger Straße in Bad Sobernheim. Die Geschädigte stellte nach ihrem Einkauf fest, dass ihr geparkter Opel im oben genannten Zeitraum beschädigt wurde. Art und Weise der Beschädigung lassen darauf schließen, dass dieser im Rahmen eines Parkvorganges beschädigt wurde. Der Verursacher entfernte sich sodann, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Der Verursacher ist bislang nicht bekannt. Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich unter unten stehender Kontaktadresse bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Kirn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Kirn
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Kirn
Alle Meldungen Alle
  • 05.11.2025 – 20:39

    POL-PIKIR: Auffahrunfall mit leichtverletztem Beteiligten

    Bad Sobernheim (ots) - Am heutigen 05.11.2025 kam es gegen 16:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit leichtverletztem Beteiligten in Bad Sobernheim. Ein 83-jähriger Fahrer sowie eine 75-jährige Fahrerin befahren zu dieser Zeit jeweils mit ihrem PKW in genannter Reihenfolge die Westtangente in Fahrtrichtung Meddersheim. Nach dem Kreisverkehr auf Höhe des dortigen Gewerbegebietes verlangsamt der Vorrausfahrende seine ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 20:56

    POL-PIKIR: Fahrer unter Drogeneinfluss - Fahrer nach positivem Drogentest gestoppt

    Kirn (ots) - Am Montag, 03.11.2025 kontrollierten Beamte der PI Kirn einen PKW- Fahrer in der Kallenfelser Straße in Kirn. Dabei konnte während der allgemeinen Verkehrskontrolle bei dem Fahrer deutliche körperliche Auffälligkeiten, die auf einen Konsum von Betäubungsmitteln hindeuten, festgestellt werden. Ein durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte dann den ...

    mehr
  • 02.11.2025 – 01:43

    POL-PIKIR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

    Bad Sobernheim, B41 (ots) - Am 01.11.2025 gegen 21:20 Uhr wird der Polizei über Notruf ein Verkehrsunfall auf der B41 in Höhe Bad Sobernheim gemeldet. Der 30-jährige Unfallverursacher befährt mit seinem PKW die B41 in Fahrtrichtung Bad Kreuznach. In Höhe Bad Sobernheim, Beginn des "Steinhardter Stiches", überholt dieser zunächst einen weiteren PKW. Beim Wiedereinscheren auf den rechten Fahrstreifen verliert der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren