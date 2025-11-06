Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall auf LIDL-Parkplatz - Verursacher geflüchtet

Bad Sobernheim (ots)

Am heutigen 06.11.2025 kam es im Zeitraum 13:45 - 14:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des LIDL in der Monzinger Straße in Bad Sobernheim. Die Geschädigte stellte nach ihrem Einkauf fest, dass ihr geparkter Opel im oben genannten Zeitraum beschädigt wurde. Art und Weise der Beschädigung lassen darauf schließen, dass dieser im Rahmen eines Parkvorganges beschädigt wurde. Der Verursacher entfernte sich sodann, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Der Verursacher ist bislang nicht bekannt. Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich unter unten stehender Kontaktadresse bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell