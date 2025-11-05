PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Auffahrunfall mit leichtverletztem Beteiligten

Bad Sobernheim (ots)

Am heutigen 05.11.2025 kam es gegen 16:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit leichtverletztem Beteiligten in Bad Sobernheim.

Ein 83-jähriger Fahrer sowie eine 75-jährige Fahrerin befahren zu dieser Zeit jeweils mit ihrem PKW in genannter Reihenfolge die Westtangente in Fahrtrichtung Meddersheim. Nach dem Kreisverkehr auf Höhe des dortigen Gewerbegebietes verlangsamt der Vorrausfahrende seine Geschwindigkeit verkehrsbedingt. Dies bemerkt die PKW-Fahrerin zu spät und fährt dem vorausfahrenden PKW auf. An beiden Fahrzeugen entsteht Sachschaden. Der 83-jährige verletzt sich nach aktuellem Ermittlungsstand leicht. Er wird zur weiteren medizinischen Abklärung vorsorglich durch den Rettungsdienst in ein örtliches Krankenhaus verbracht.

Weitere Unfallzeugen werden gebeten, sich unter untenstehender Kontaktadresse bei der Polizei in Kirn zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

