Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Bad Sobernheim, B41 (ots)

Am 01.11.2025 gegen 21:20 Uhr wird der Polizei über Notruf ein Verkehrsunfall auf der B41 in Höhe Bad Sobernheim gemeldet.

Der 30-jährige Unfallverursacher befährt mit seinem PKW die B41 in Fahrtrichtung Bad Kreuznach. In Höhe Bad Sobernheim, Beginn des "Steinhardter Stiches", überholt dieser zunächst einen weiteren PKW. Beim Wiedereinscheren auf den rechten Fahrstreifen verliert der 30-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und touchiert letztlich die Leitplanke. An PKW sowie Leitplanke entsteht Sachschaden - Personenschaden ist glücklicherweise nicht zu beklagen.

Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme stellen die Beamten Alkoholgeruch, ausgehend von dem verunfallten Fahrer fest. Zur Bestimmung des exakten Blutalkoholwertes wird dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Zudem wird der Führerschein beschlagnahmt.

Sollte es weitere Zeugen des Vorfalles geben, werden diese gebeten sich unter unten stehender Adresse bei der Polizei in Kirn zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell