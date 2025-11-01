Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Bilanz der Halloween-Nacht im Dienstgebiet der PI Kirn

Kirn / Bad Sobernheim / Staudernheim (ots)

Gegen 22 Uhr musste in Staudernheim im Bereich der Schulstraße festgestellt werden, dass bei mehreren geparkten PKW die Reifenventile herausgedreht wurden. Die eingesetzte Streife nahm entsprechende Anzeigen wegen Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen auf. Die handelnden Personen sind derzeit unbekannt, es ist allerdings naheliegend, dass ein thematischer Bezug zum "Halloween-Brauchtum" vorliegt. Potenzielle Zeugen sowie weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der PI Kirn in Verbindung zu setzen.

In Kirn, Auf dem Loh, wurde im Laufe der Nacht durch bislang unbekannte Täter die gesamte Halloween-Dekoration im Wert von mehreren Hundert Euro aus einem Vorgarten entwendet.

In Bad Sobernheim, Staudernheimer Straße, wurde eine Baustellenampel herumgedreht. Ein Verkehrsteilnehmer drehte diese beherzt in ihre Ausgangsposition zurück, ehe es zu Gefährdungen kommen konnte.

Darüber hinaus meldeten mehrere Beschwerdeführer in den frühen Morgenstunden eine Ruhestörung durch sehr laute, basslastige Musik aus dem Bereich der Sportanlage "Im Staaren" in Bad Sobernheim. Hier stellte sich heraus, dass kein direkter Halloween-Bezug vorlag, sondern die Feier eines runden Geburtstages. Die eingesetzte Streife stellte vor Ort die Ruhe her.

Die PI Kirn hatte am Abend bis in die Nacht hinein speziell geschulte Jugendsachbearbeiter im Dienst, die gemeinsam mit der Ordnungsbehörde anlässlich der Halloween-Nacht Jugendschutzkontrollen u.a. bei bekannten Veranstaltungen durchführten. Kleinere Verstöße wurden durch die Ordnungsbehörde verfolgt und einzelnen Jugendlichen musste verdeutlicht werden, wo Grenzen erreicht sind. Bei vielen weiteren Personenkontrollen hingegen konnten gut gelaunte Nachwuchs-Vampire auf ihrer Jagd nach "Süßem oder Saurem" angetroffen werden, die sich zu benehmen wussten.

Bis Samstag, 08:00 Uhr, wurden darüber hinaus im Zusammenhang mit Halloween keine weiteren Ereignisse im Dienstgebiet der PI Kirn bekannt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell