PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Kirn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Bilanz der Halloween-Nacht im Dienstgebiet der PI Kirn

Kirn / Bad Sobernheim / Staudernheim (ots)

Gegen 22 Uhr musste in Staudernheim im Bereich der Schulstraße festgestellt werden, dass bei mehreren geparkten PKW die Reifenventile herausgedreht wurden. Die eingesetzte Streife nahm entsprechende Anzeigen wegen Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen auf. Die handelnden Personen sind derzeit unbekannt, es ist allerdings naheliegend, dass ein thematischer Bezug zum "Halloween-Brauchtum" vorliegt. Potenzielle Zeugen sowie weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der PI Kirn in Verbindung zu setzen.

In Kirn, Auf dem Loh, wurde im Laufe der Nacht durch bislang unbekannte Täter die gesamte Halloween-Dekoration im Wert von mehreren Hundert Euro aus einem Vorgarten entwendet.

In Bad Sobernheim, Staudernheimer Straße, wurde eine Baustellenampel herumgedreht. Ein Verkehrsteilnehmer drehte diese beherzt in ihre Ausgangsposition zurück, ehe es zu Gefährdungen kommen konnte.

Darüber hinaus meldeten mehrere Beschwerdeführer in den frühen Morgenstunden eine Ruhestörung durch sehr laute, basslastige Musik aus dem Bereich der Sportanlage "Im Staaren" in Bad Sobernheim. Hier stellte sich heraus, dass kein direkter Halloween-Bezug vorlag, sondern die Feier eines runden Geburtstages. Die eingesetzte Streife stellte vor Ort die Ruhe her.

Die PI Kirn hatte am Abend bis in die Nacht hinein speziell geschulte Jugendsachbearbeiter im Dienst, die gemeinsam mit der Ordnungsbehörde anlässlich der Halloween-Nacht Jugendschutzkontrollen u.a. bei bekannten Veranstaltungen durchführten. Kleinere Verstöße wurden durch die Ordnungsbehörde verfolgt und einzelnen Jugendlichen musste verdeutlicht werden, wo Grenzen erreicht sind. Bei vielen weiteren Personenkontrollen hingegen konnten gut gelaunte Nachwuchs-Vampire auf ihrer Jagd nach "Süßem oder Saurem" angetroffen werden, die sich zu benehmen wussten.

Bis Samstag, 08:00 Uhr, wurden darüber hinaus im Zusammenhang mit Halloween keine weiteren Ereignisse im Dienstgebiet der PI Kirn bekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Kirn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Kirn
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Kirn
Alle Meldungen Alle
  • 31.10.2025 – 19:18

    POL-PIKIR: Blechschaden mit Folgen

    Kirn (ots) - Am heutigen Freitagnachmittag, 31.10.2025, wird der Polizei Kirn mitgeteilt, dass es auf dem Parkplatz eines örtlichen Geschäftes zu einem recht alltäglichem Parkrempler gekommen ist. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellen die eingesetzten Beamten dann Alkoholgeruch, ausgehend von dem 68-jährigen Unfallverursacher, fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigt den Verdacht. Eine im Anschluss genommene Blutprobe soll nun den Alkoholwert ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 18:57

    POL-PIKIR: Exhibitionistische Handlung am Radweg

    Bad Sobernheim (ots) - Am 30.10. kam es gegen 16:55 Uhr im Bereich des Radwegs bei den Tennisplätzen in Bad Sobernheim zu einer exhibitionistischen Handlung. Ein 54-jähriger Mann aus der VG Nahe-Glan soll sich auf einer Parkbank aufgehalten und vor vorbeigehenden Passanten selbst befriedigt haben. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Weitere Geschädigte oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 20:36

    POL-PIKIR: Geklärte Verkehrsunfallflucht in Bad Sobernheim

    Bad Sobernheim, Kapellenstraße (ots) - Gegen 17:00 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz des örtlichen Einkaufszentrums eine Verkehrsunfallflucht. Laut Zeugenaussagen touchierte hierbei ein PKW beim Einparken ein anderes, geparktes Fahrzeug. Die Fahrzeugführerin entfernte sich nach Erledigung der Einkäufe unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren