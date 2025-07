POL-HRO: Polizei geht Zeugenhinweis auf Marienplatz nach

Grevesmühlen (ots) - Am Nachmittag des 02.07.2025 kam es gegen 18:00 Uhr, auf der L2 zwischen Lüdersdorf und Herrnburg, zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. An der Spitze einer Kolonne mehrerer Kraftfahrzeuge setzte eine 25-jährige Traktorfahrerin zum Linksabbiegen an. Ein sich in diesem Moment in gleicher Fahrtrichtung und im Überholvorgang befindender 33-jähriger Motorradfahrer übersah den Abbiegevorgang und ...

