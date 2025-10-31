Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Blechschaden mit Folgen

Kirn (ots)

Am heutigen Freitagnachmittag, 31.10.2025, wird der Polizei Kirn mitgeteilt, dass es auf dem Parkplatz eines örtlichen Geschäftes zu einem recht alltäglichem Parkrempler gekommen ist.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellen die eingesetzten Beamten dann Alkoholgeruch, ausgehend von dem 68-jährigen Unfallverursacher, fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigt den Verdacht. Eine im Anschluss genommene Blutprobe soll nun den Alkoholwert gerichtsverwertbar festhalten. Durch die Polizei wird zudem der Führerschein des Verursachers sichergestellt. Diesem ist es zunächst nicht mehr gestattet ein Fahrzeug zu führen, bis eine endgültige Entscheidung eines Richters vorliegt.

Sollte es weitere Zeugen des Vorfalles geben, werden diese gebeten sich unter unten stehender Adresse bei der Polizei Kirn zu melden.

