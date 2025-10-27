PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Trunkenheitsfahrt auf E-Scooter

Kirn, Schulstraße (ots)

Gegen 18:14 Uhr wurde heute ein 18-jähriger E-Scooter-Fahrer im Kirner Stadtgebiet einer Verkehrskontrolle unterzogen. Es ergaben sich zeitnahe Hinweise auf gegenwärtigen BtM-Einfluss bei ihm. Daraufhin wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Bußgeldverfahren wurde eingeleitet.

Die Polizei kann in diesem Zusammenhang nur an die Vernunft appellieren, dass man als Angehöriger einer ohnehin vulnerablen Gruppe im Straßenverkehr nicht nur aufgrund geltenden Rechts, sondern auch im Sinne der eigenen Gesundheit auf die persönliche Fahrtüchtigkeit achtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

