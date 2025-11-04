Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Fahrer unter Drogeneinfluss - Fahrer nach positivem Drogentest gestoppt

Kirn (ots)

Am Montag, 03.11.2025 kontrollierten Beamte der PI Kirn einen PKW- Fahrer in der Kallenfelser Straße in Kirn. Dabei konnte während der allgemeinen Verkehrskontrolle bei dem Fahrer deutliche körperliche Auffälligkeiten, die auf einen Konsum von Betäubungsmitteln hindeuten, festgestellt werden. Ein durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte dann den Verdacht. Dem 23-jährigen Fahrzeugführer wurde dann eine Blutprobe entnommen. Gegen den Fahrer wird nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahren unter Drogen eingeleitet. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

