Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall am frühen Morgen - PKW-Fahrerin kollidiert auf der Landstraße mit einem Pferd

Meddersheim, L376 (ots)

Gegen 05:20 Uhr befuhr heute bei nebliger Witterung eine 39-jährige Fahrzeugführerin die L376 aus Richtung Bärweiler kommend in Fahrtrichtung Meddersheim. Einem plötzlich auf die Fahrbahn laufenden Pferd konnte sie nicht mehr ausweichen, woraufhin es zur Kollision kam. An dem Fahrzeug entstand leichter Sachschaden, das Pferd lief unmittelbar davon. Die Besitzerin einer nicht weit entfernten Pferdekoppel konnte zeitnahe erreicht werden, diese stellte kurz darauf die Vollzähligkeit und augenscheinliche Unversehrtheit ihrer Tiere fest. Inwiefern es sich um eines ihrer Pferde handelte, kann derzeit noch nicht sicher beantwortet werden. Immer wieder machen sich Tiere aus Weiden und Koppeln selbstständig und begeben sich auf angrenzende Straßen, so erst gestern Morgen im Dienstgebiet der PI Bingen geschehen. Tierhaltende werden hiermit ermuntert, die Zuverlässigkeit ihrer Zäune und Umfriedungen in regelmäßigen Abständen zu überprüfen und ggf. zeitnahe auszubessern.

