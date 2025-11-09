PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: polizeiliche Präsenz am Abend mit mehreren Personenkontrollen

Bad Sobernheim, Marumpark/Bahnhofsvorplatz (ots)

Durch eine Streifenbesatzung der PI Kirn wurden am heutigen Abend mehrere Kontrollmaßnahmen im Bereich des Bahnhofsvorplatzes und im angrenzenden Marumpark in Bad Sobernheim durchgeführt. Hierbei wurden zunächst bei einem 15-Jährigen geringe Mengen Haschisch, eine "Vape" (E-Zigarette), eine Packung Zigaretten sowie zwei Ampullen eines unter das Betäubungsmittelgesetz fallenden Medikaments aufgefunden und unmittelbar sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren gegen den Jugendlichen wurde eingeleitet und die Erziehungsberechtigte informiert. Kurz darauf wurden im Marumpark mehrere, teils polizeibekannte und alkoholisierte Personen angetroffen und kontrolliert. Feststellungen von strafrechtlicher Relevanz konnten hierbei nicht getätigt werden. Während dieser Kontrolle fuhr ein 20-jähriger Radfahrer provokant mehrfach an der Streife vorbei. Er wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen, in dessen Verlauf er sehr diskussionsfreudig auftrat und unter anderem das Fahrradfahren als solches abstritt, bzw. in Frage stellte. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert knapp unter der strafrechtlich relevanten Grenze für Radfahrer, sodass die eingesetzten Kräfte im Rahmen der Gefahrenabwehr lediglich die Weiterfahrt untersagten. Sämtliche kontrollierte Personen wurden auf die gültige Parkordnung im Marumpark hingewiesen, die ihnen bis dahin offenbar nicht bekannt gewesen war.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

    POL-PIKIR: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr / zwei verletzt Unfallbeteiligte

    Odernheim am Glan / L234 (ots) - Am heutigen 08.11.2025 werden Rettungsdienst, Feuerwehr und die Polizei Kirn zu einem Verkehrsunfall auf die L234 bei Odernheim alarmiert. Die Erstmeldung lautet, dass dort auch Personen in ihren Fahrzeugen eingeklemmt sind. Nach aktuellem Ermittlungsstand befährt die 33-jährige Unfallbeteiligte mit ihrem PKW die L234 von Rehborn ...

    POL-PIKIR: Geklärte Verkehrsunfallflucht in Bad Sobernheim

    Bad Sobernheim, Bahnhofstraße (ots) - Gegen 11:27 Uhr stellte heute der Besitzer eines am Bahnhofsvorplatz ordnungsgemäß geparkten PKWs frische Beschädigungen an der Front seines Fahrzeuges fest. Durch die aufnehmende Streife konnte kausaler Schaden am Heck eines vor dem beschädigten Fahrzeug geparkten PKW festgestellt werden. Noch während der Unfallaufnahme ...

