POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf dem Parkplatz des Nahkauf - weißen Hyundai gestreift und geflüchtet (12.11.2025)

Radolfzell (ots)

Bereits am vergangenen Mittwoch ist es auf dem Parkplatz eines Geschäfts auf der Konstanzer Straße zu einer Unfallflucht gekommen. Im Zeitraum zwischen 8 Uhr und 13.30 Uhr streifte ein unbekannter Autofahrer beim Ein- oder Ausparken einen beim Nahkauf abgestellten weißen Hyundai. Ohne den Unfall anzuzeigen, entfernte sich der Unbekannte anschließend einfach von der Örtlichkeit und hinterließ einen Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Verursacher nimmt das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0 entgegen.

