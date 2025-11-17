Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Körperverletzung am Zähringerplatz - Unbekannte greifen 33-Jährigen an (15.11.2025)

Konstanz (ots)

Unbekannte haben am Zähringerplatz am Samstagabend einen Mann angegriffen und verletzt. Gegen 23.30 Uhr verpassten die drei unbekannten Männer einem 33-Jährigen an der dortigen Bushaltestelle einen Schlag ins Gesicht und flüchteten anschließend in Richtung Sternenplatz. Ein Rettungswagen brachte den 33-Jährigen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Revier Konstanz zu melden.

