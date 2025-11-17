PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Körperverletzung am Zähringerplatz - Unbekannte greifen 33-Jährigen an (15.11.2025)

Konstanz (ots)

Unbekannte haben am Zähringerplatz am Samstagabend einen Mann angegriffen und verletzt. Gegen 23.30 Uhr verpassten die drei unbekannten Männer einem 33-Jährigen an der dortigen Bushaltestelle einen Schlag ins Gesicht und flüchteten anschließend in Richtung Sternenplatz. Ein Rettungswagen brachte den 33-Jährigen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Revier Konstanz zu melden.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren