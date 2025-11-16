Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen - Zeugen gesucht (15.11.2025 - 16.11.2025)

Konstanz (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden in der Konrad-Witz-Straße und der Luisenstraße insgesamt 11 geparkte Fahrzeuge beschädigt. Seitenspiegel wurden abgetreten oder beschädigt und Reifen wurden zerstochen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 7.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu der Täterschaft geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz unter der Telefonnummer 07531 / 995-2222 zu melden.

