Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Pfefferspray im Schulgebäude versprüht - 20 Personen leicht verletzt (15.11.2025)

Stockach-Wahlwies (ots)

Am späten Samstagnachmittag, während des stark besuchten Martinimarktes in einer Schule im Maisenbühl, versprühte ein 15-jähriger Jugendlicher aus bislang unbekanntem Grund Pfefferspray in der Herrentoilette. Polizei und Feuerwehr wurden umgehend alarmiert.

Die Feuerwehr belüftete und räumte das Schulgebäude zügig. Anschließend wurden sämtliche Räumlichkeiten kontrolliert, um sicherzustellen, dass keine weiteren Gefahren bestanden.

Im Hofbereich der Schule richteten die Rettungskräfte eine Verletztensammelstelle ein, an der ein Notarzt und mehrere Sanitäter die Betroffenen versorgten. Insgesamt erlitten 20 Personen leichte Verletzungen, überwiegend in Form von Atemwegsreizungen.

Der Jugendliche muss sich nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung verantworten. Die Ermittlungen wurden vom Polizeirevier Stockach übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell