Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall im Begegnungsverkehr fordert Todesopfer (15.11.2025)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am frühen Samstagmorgen auf der B27 kurz vor der Anschlussstelle Schwenningen Ost in Fahrtrichtung Bad Dürrheim gekommen. Gegen 03.30 Uhr kam ein 21-jähriger Fahrer eines grauen Daimler-Chrysler A180 aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem entgegenkommenden MAN-Lieferwagen zusammen. Hierbei wurde der 21-Jährige tödlich verletzt. Die 53-jährige MAN-Lenkerin wurde schwer verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Die Strecke wurde zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Gesamtschadenshöhe wird auf ca. 54.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden durch die Verkehrspolizei Zimmern aufgenommen. Hierfür wurde durch die Staatsanwaltschaft ein Gutachter beauftragt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell