PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Landkreis Konstanz) Zeugenaufruf zu verbotenem Kraftfahrzeugrennen (14.11.2025)

Singen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, zwischen 23.00 Uhr und Mitternacht, wurde der Polizei ein schwarzer Audi A5 Sportsback gemeldet, welcher mit nicht angepasster Geschwindigkeit im Wohngebiet hin und her fahren würde. Demnach fuhr der Audi die Verbindungsstraßen zwischen der Masurenstraße und der Bohlinger Straße ab und beschleunigte jeweils auf die höchstmögliche Geschwindigkeit. Als Fahrzeugführer konnte durch die Polizei ein 19-jähriger Heranwachsender ermittelt werden. Zeugen des sogenannten "Alleinrennens" werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731 8880, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz
PHK Blum
Telefon: 07531 995-3355
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren