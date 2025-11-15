Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Landkreis Konstanz) Zeugenaufruf zu verbotenem Kraftfahrzeugrennen (14.11.2025)

Singen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, zwischen 23.00 Uhr und Mitternacht, wurde der Polizei ein schwarzer Audi A5 Sportsback gemeldet, welcher mit nicht angepasster Geschwindigkeit im Wohngebiet hin und her fahren würde. Demnach fuhr der Audi die Verbindungsstraßen zwischen der Masurenstraße und der Bohlinger Straße ab und beschleunigte jeweils auf die höchstmögliche Geschwindigkeit. Als Fahrzeugführer konnte durch die Polizei ein 19-jähriger Heranwachsender ermittelt werden. Zeugen des sogenannten "Alleinrennens" werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731 8880, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell