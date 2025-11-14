Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Tuttlingen)NACHTRAG MIT BILD - Wechsel im Chefsessel - Erster Polizeihauptkommissar André Meyer hat am 01.11.2025 die Leitung des Polizeireviers Spaichingen übernommen (13.11.2025)

Seit 01.11.2025 ist Erster Polizeihauptkommissar André Meyer neuer Leiter des Polizeireviers Spaichingen. Mit dem Wechsel im Chefsessel des ältesten Polizeidienstgebäude in Baden-Württemberg hat er damit das Amt seines Vorgängers, Erster Polizeihauptkommissar Jürgen Laufer, der sich die vergangenen knapp fünf Jahre zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen um die Sicherheit im Revierbereich gekümmert hat und mit Ablauf des Monats Juli in den Ruhestand gegangen ist, übernommen.

André Meyer ist 49 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder. Er begann seine Laufbahn bei der Polizei 1996 mit der Ausbildung in Lahr, bei der Polizeidirektion in Rottweil und an der Landespolizeischule in Freiburg im Breisgau. Daran anschließend absolvierte er den Aufstieg in den gehobenen Polizeivollzugsdienst an der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg in Villingen-Schwenningen. Als junger Kommissar verbrachte er zunächst mehrere Jahre im Streifendienst beim Polizeirevier Tuttlingen, ehe er 2003 erstmals zum Polizeirevier Spaichingen kam und dort stellvertretender Dienstgruppenleiter wurde. Für eine Verwendung im Führungs- und Einsatzstab der Polizeidirektion Tuttlingen kehrte er der Straße von 2005-2007 kurzzeitig den Rücken. In den Folgejahren war Erster Polizeihauptkommissar André Meyer unter anderem Dienstgruppenleiter bei den Revieren Schwenningen und Rottweil.

Bis zu seinem nun erfolgten Amtsantritt beim Polizeirevier Spaichingen war EPHK André Meyer knapp elf Jahre als "Polizeiführer vom Dienst" und damit für die Annahme von Notrufen und für die Koordinierung von Einsatzmaßnahmen im Führungs- und Lagezentrum zuletzt in Konstanz tätig.

"Ich freue mich sehr über das Vertrauen und die Aufgabe, die Leitung des Polizeireviers in Spaichingen zu übernehmen. Als ich vor 22 Jahren als einer der jüngsten Beamten zum Polizeirevier nach Spaichingen kam hat mich das Revier in seinen Bann gezogen und seither nicht mehr losgelassen. Im November 2025 ging dann ein langersehnter Wunsch in Erfüllung, als Revierleiter in dieses schöne Revier zurückzukehren", so EPHK Meyer.

Nach vielen Jahren Dienstsitz in Konstanz führt ihn sein täglicher Arbeitsweg ab jetzt vom Heuberg nach Spaichingen, auf ein Polizeirevier das mit seinen Polizeiposten in Trossingen und Wehingen neben den beiden Städten Spaichingen und Trossingen für insgesamt 18 Gemeinden mit rund 66.000 Einwohnern zuständig ist.

"Gemeinsam mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern möchte ich für ein hohes Sicherheitsgefühl in der Region sorgen und den engen Kontakt zu den Behörden, unseren Partnern in der Blaulichtfamilie und zur Bevölkerung weiter stärken. Eine bürgernahe, offene und verlässliche Polizeiarbeit ist mir besonders wichtig - denn Sicherheit entsteht vor allem durch Vertrauen und Zusammenarbeit. Auf die neue Aufgabe und auf die Zusammenarbeit mit den engagierten Kolleginnen und Kollegen als Revierleiter des Polizeireviers Spaichingen freue ich mich sehr."

Das aus dem 17. Jahrhundert stammende und unter Denkmalschutz stehende Dienstgebäude des Polizeireviers Spaichingen ist das älteste von der Polizei Baden-Württemberg genutzte Dienstgebäude und beherbergte früher das württembergische Oberamt Spaichingen.

