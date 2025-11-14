Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) - Zwei Autos mutwillig beschädigt - Polizei bittet um Hinweise (13.11.2025)

Rottweil (ots)

In der Finkenstraße sind zwischen Montag und Donnerstag zwei Autos durch Unbekannte im Bereich der Heckklappe beschädigt worden.

Zwischen 13:00 Uhr am Montag und 14:00 Uhr am Dienstag beschädigten Unbekannte einen silbernen Opel Astra in der Finkenstraße, auf Höhe der Hausnummer 4. Auch am Donnerstag zwischen 13:30 Uhr und 17:00 Uhr beschädigten Unbekannte einen roten Toyota GR-Four an der gleichen Örtlichkeit durch Kratzer an der Heckklappe.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 0741 477-0 beim Polizeirevier Rottweil zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell