POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Frau übergibt nach Schockanruf Geld an unbekannte Abholerin - Polizei sucht Zeugen! (13.11.2025)

Am Donnerstagabend haben Betrüger erneut mit der Masche des "Schockanruf" Bargeld erbeutet. Im Laufe des Nachmittags erhielt eine Frau einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten, in dem man ihr mitteilte, dass ihre Tochter einen Unfall mit Todesfolge verursacht habe. Um sie vor einer Untersuchungshaft zu bewahren, sei nun eine Kaution fällig. Vor lauter Sorge um ihr Kind begab sich die Frau daraufhin zu ihrer Hausbank, holte Bargeld aus einem Schließfach und übergab es gegen 18 Uhr vor der Hauptstelle der Sparkasse in der Erzbergerstraße an eine unbekannte Abholerin.

Zu der Unbekannten liegt folgende Beschreibung vor: etwa 165 Zentimeter groß, korpulente Statur, schwarze Haare zu einem Dutt gebunden. Bekleidet war sie mit einer schwarzen Jacke, einem schwarzen, engen, knielangen Rock, dunkler Strumpfhose und schwarzen Stiefeletten. Zudem hatte sie eine schwarze Handtasche, wattiert mit Steppmuster dabei.

Zeugen, die gegen 18 Uhr Verdächtiges im Bereich der Sparkasse in der Erzbergerstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-0 bei der Polizei zu melden.

Die Polizei warnt nochmals eindringlich vor angeblichen "Polizisten", die ihre Opfer über das Telefon ausfragen oder sogar zur Herausgabe von Geld und Wertsachen verleiten. Die "echte Polizei" verlangt niemals eine Kaution, oder nimmt Geld oder sonstige Wertsachen in Empfang.

Bei den sogenannten "Schockanrufen" rät die Polizei dringend, aufzulegen und über die bekannte Nummer mit Sohn, Tochter, Enkel oder Nichte direkt Kontakt aufzunehmen. Sollten diese nicht sofort erreicht werden, sollte man sich nicht unter Druck setzen lassen und sich gegebenenfalls zunächst bei Bekannten oder bei der Polizei Rat holen.

Notieren Sie sich die Telefonnummer ihres örtlichen Polizeireviers oder Polizeipostens in der Nähe des Telefons (möglichst jetzt gleich!) - sollten Sie dann einen Anruf eines Polizisten bekommen, legen Sie auf und rufen zunächst unter der notierten Nummer bei ihrem Polizeirevier oder -posten an.

Sollten Sie die Betrüger zur Abholung von Bargeld und Wertgegenständen bei einer Bank überzeugt haben, so nehmen Sie die Hinweise der Bankmitarbeiter, dass es sich um einen Betrug handeln könnte, ernst und hinterfragen die Situation - auch wenn Sie in Sorge um ihre Liebsten sind!

Am ehesten vermeiden lässt sich der Anruf eines Telefonbetrügers aber durch das Löschen des Telefonbucheintrags, da die Betrüger dort in der Regel "Ausschau" nach Vornamen halten, die vermeintlich lebensälteren Menschen zugeordnet werden.

Wer das nicht gänzlich möchte, kann es den ungebetenen Anrufern zumindest schwerer machen ihre vermeintlichen Opfer auszuwählen in dem man den Telefonbucheintrag ändert: Wenn Sie Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen lassen (statt Elfriede Müller nur E. Müller) oder ihn ganz weglassen, fällt es den Betrügern schwer, Sie ausfindig zu machen. Unter folgendem Link können Sie das dazu benötigte Formular herunterladen: https://www.polizei-beratung.de/filea dmin/Dokumente/Telefonbucheintrag-aendern-loeschen.pdf

Ein Info-Blatt zu Umgang und Verhalten bei Anrufen von "falschen Polizeibeamten" und Schockanrufen finden Sie im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/f ileadmin/Medien/285-IB-Vorsicht-Falscher-Polizist-am-Telefon.pdf

Sollten Sie selbst nicht die Möglichkeit haben die Unterlagen herunterzuladen oder auszudrucken, so bitten Sie Familienangehörige, Freunde oder Nachbarn um Hilfe - oder wenden sich an Ihr örtliches Polizeirevier!

Sensibilisieren Sie insbesondere lebensältere Menschen in Ihrem Umfeld bezüglich dieser Betrugsmasche!

