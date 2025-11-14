Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht auf der Fürstenbergstraße - weißen VW Golf angefahren und geflüchtet (09./10.11.2025)

Konstanz (ots)

Im Zeitraum zwischen Sonntag- und Montagmittag ist es auf der Fürstenbergstraße zu einer Unfallflucht gekommen. Ein Unbekannter kam mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Straße ab und touchierte infolgedessen einen zwischen der Einmündung zur Elberfeldstraße und der Bushaltestelle ordnungsgemäß am Rand geparkten weißen VW Golf. Ohne sich anschließend um eine Regulierung des Schadens in Höhe von rund 4.000 Euro zu kümmern, fuhr er dann jedoch einfach davon.

Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Verursacher nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222 entgegen.

