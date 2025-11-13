Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Durchhausen

Lkr. Tuttlingen) - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen (12.11.2025)

Durchhausen (ots)

In den frühen Morgenstunden des Mittwochs ist es auf der Landesstraße 432 zwischen Durchhausen und Schura zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Personen leichte Verletzungen erlitten haben.

Gegen 01:30 Uhr kollidierten an der Einmündung der Kreisstraße 5918 / L432 ein 90-jähriger Mercedes-Fahrer und ein 51-jähriger Dacia-Fahrer, der aus Richtung Schura in Richtung Durchhausen unterwegs war. Der Dacia prallte frontal in die linke Front des abbiegenden Mercedes. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen und kamen zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Gesamtschaden an den Autos beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell