POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer unter Drogeneinfluss

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am gestrigen Donnerstag (27.03.2025) ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einer Straßenbahn. Zwei Personen wurden dabei verletzt. Gegen 17.00 Uhr befuhr ein 39-Jähriger auf seinem Fahrrad die Wertachstraße in westliche Richtung. Zeitgleich fuhr die Straßenbahn der Linie 2 die Wertachstraße in östliche ...

mehr