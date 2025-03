Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Verkehrsunfall zwischen Straßenbahn und Radfahrer

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am gestrigen Donnerstag (27.03.2025) ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einer Straßenbahn. Zwei Personen wurden dabei verletzt.

Gegen 17.00 Uhr befuhr ein 39-Jähriger auf seinem Fahrrad die Wertachstraße in westliche Richtung. Zeitgleich fuhr die Straßenbahn der Linie 2 die Wertachstraße in östliche Richtung. Aus bislang nicht geklärter Ursache stieß der 39-jährige Radfahrer frontal gegen die Scheibe der Straßenbahn. Der Radfahrer wurde dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der 56-jährige Fahrer der Straßenbahn blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt.

Durch die Notbremsung verletzte sich eine weitere Person in der Straßenbahn, wurde jedoch nur ambulant behandelt. Die Straßenbahn war aufgrund des Schadens nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtsachschaden wird derzeit noch geklärt.

Da der Verdacht besteht, dass der Radfahrer zuvor Betäubungsmittel und Alkohol zu sich genommen hatte, veranlassten die Beamten eine Blutentnahme bei dem 39-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung sowie fahrlässiger Körperverletzung.

