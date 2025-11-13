Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, Lkr. Rottweil) Einbruch in Geschäft in der "Obere(n) Hauptstraße" (11./12.11.2025)

Sulz am Neckar (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist es in der "Obere(n) Hauptstraße" zu einem Einbruch in ein Geschäft gekommen.

Zwischen 19 Uhr und 07.45 Uhr warf ein unbekannter Täter die Scheibe des "Bolons African + Asian Market" ein, um sich Zutritt zu den Innenräumen zu verschaffen. Dort entwendete er einen geringen Bargeldbetrag. Anschließend verließ er den Laden wieder durch die zerbrochene Schaufensterscheibe.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich des Geschäfts beobachtet haben oder Personen, die Hinweise auf die Identität des Einbrechers geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07454 9274-0 beim Polizeiposten Sulz zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell