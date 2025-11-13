Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Turmstraße - insgesamt rund 25.000 Euro Blechschaden (12.11.2025)

Engen (ots)

Insgesamt rund 25.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Mittwochnachmittag auf der Turmstraße ereignet hat. Ein 82-Jähriger war mit einem BMW in Richtung Bahnhofstraße unterwegs. Dabei kam er - vermutlich aufgrund medizinischer Ursache - nach rechts von der Straße ab, überfuhr den Gehweg und prallte anschließend ungebremst in einen geparkten Mitsubishi, der sich durch die Wucht des Aufpralls auf einen davorstehenden Seat schob. Der augenscheinlich unverletzte Senior und seine Beifahrerin kamen zur vorsorglichen Untersuchung in ein Krankenhaus. Den durch die Kollision am Mitsubishi und am Seat entstandenen Schaden schätzte die Polizei auf je rund 10.000 Euro, den Schaden am BMW auf etwa 5.000 Euro.

