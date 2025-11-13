PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlhausen-Ehingen, Lkr. Konstanz) Verkehrspolizei zieht nicht mehr verkehrssicheres Lieferfahrzeug aus dem Verkehr (12.11.2025)

Mühlhausen-Ehingen (ots)

Beamte der Verkehrspolizei haben am Mittwochnachmittag auf der Bahnhofstraße ein nicht mehr verkehrssicheres Lieferfahrzeug aus dem Verkehr gezogen. Im Rahmen einer Kontrolle eines Sprinters einer Spedition stellten die Polizisten erhebliche Mängel fest. Neben zwei Reifen die keine ausreichende Profiltiefe mehr besaßen, war auch die Windschutzscheibe durch einen Steinschlag gerissen, so dass sie die Weiterfahrt untersagten, da die Verkehrssicherheit erheblich beeinträchtigt war. Die noch aufzuliefernden Sendungen mussten in ein Ersatzfahrzeug umgeladen und der nicht mehr verkehrstaugliche Sprinter abgeschleppt werden.

Sowohl Fahrer als auch der Halter müssen nun mit Anzeigen wegen der vorhandenen Mängel rechnen.

Die nicht ausreichende Profiltiefe schlägt in der Regel mit 60EUR und einem Punkt in Flensburg zu Buche, die gerissene Windschutzscheibe mit 80EUR und ebenfalls einem Punkt.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren