Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlhausen-Ehingen, Lkr. Konstanz) Verkehrspolizei zieht nicht mehr verkehrssicheres Lieferfahrzeug aus dem Verkehr (12.11.2025)

Mühlhausen-Ehingen (ots)

Beamte der Verkehrspolizei haben am Mittwochnachmittag auf der Bahnhofstraße ein nicht mehr verkehrssicheres Lieferfahrzeug aus dem Verkehr gezogen. Im Rahmen einer Kontrolle eines Sprinters einer Spedition stellten die Polizisten erhebliche Mängel fest. Neben zwei Reifen die keine ausreichende Profiltiefe mehr besaßen, war auch die Windschutzscheibe durch einen Steinschlag gerissen, so dass sie die Weiterfahrt untersagten, da die Verkehrssicherheit erheblich beeinträchtigt war. Die noch aufzuliefernden Sendungen mussten in ein Ersatzfahrzeug umgeladen und der nicht mehr verkehrstaugliche Sprinter abgeschleppt werden.

Sowohl Fahrer als auch der Halter müssen nun mit Anzeigen wegen der vorhandenen Mängel rechnen.

Die nicht ausreichende Profiltiefe schlägt in der Regel mit 60EUR und einem Punkt in Flensburg zu Buche, die gerissene Windschutzscheibe mit 80EUR und ebenfalls einem Punkt.

