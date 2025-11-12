Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Auseinandersetzung in einem Lokal in der Kaufhausstraße (09.11.2025)

Stockach (ots)

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei nach einer Auseinandersetzung in einem Lokal in der Kaufhausstraße in der Nacht auf Sonntag. Gegen kurz nach 1 Uhr gerieten mehrere Personen zunächst vor der Gaststätte und anschließend im Bereich der Toiletten aneinander, wobei neben den Fäusten auch Pfefferspray zum Einsatz kam. Dabei erlitten zwei 23-Jährige Verletzungen, die in einem Krankenhaus versorgt werden mussten. Bei den mutmaßlichen Tätern soll es sich um zwei ebenfalls junge Männer im Alter von 17 und 21 Jahren gehandelt haben, die beim Eintreffen der Beamten bereits geflüchtet waren.

Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich unter der Tel. 07771 9391-0 beim Revier Stockach zu melden.

