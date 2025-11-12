Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall auf der Mönchweilerstraße - Unbekannter fährt Kind an Zebrastreifen an und flüchtet - Polizei sucht Zeugen! (11.11.2025)

Königsfeld im Schwarzwald (ots)

Das Polizeirevier St. Georgen sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich am Dienstagmittag auf der Mönchweilerstraße ereignet hat. Gegen 12.15 Uhr wollten drei Kinder im Alter von 8 und 10 Jahren den Fußgängerüberweg vor der Schule überqueren. Wie gelernt blieben die beiden 8-jährigen Mädchen und der 10-jährige Junge zunächst stehen und schauten sich um. Aus Richtung des Kreisverkehrs fuhr ein älteres, weiß/graues Auto auf den Zebrastreifen zu. Nachdem der unbekannte Fahrer bremste, setzten die Kinder an, die Straße zu überqueren. Zeitgleich gab der Unbekannte jedoch wieder Gas und fuhr dann so dicht an den Kindern vorbei, dass er eines der beiden Mädchen mit dem Außenspiegel im Gesicht streifte und ihr zudem über den Fuß fuhr. Die andere 8-Jährige konnte noch rechtzeitig durch den Jungen zurückgezogen werden. Ohne anzuhalten und sich um das verletzte Kind zu kümmern, flüchtete der unbekannte Autofahrer anschließend.

Die 8-Jährige musste nach dem Zusammenstoß ärztlich behandelt werden. Die anderen beiden Kinder blieben unverletzt.

Zu dem unbekannten Autofahrer ist lediglich bekannt, dass es ein älterer Mann mit mittellangen, grauen Haaren und einem weiß/grauen Bart war.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem flüchtigen Unbekannten aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls, insbesondere eine entgegenkommende Autofahrerin die noch hupte um die Kinder zu warnen und zwei weitere Erwachsene die sich zum Unfallzeitpunkt ebenfalls im Bereich des Zebrastreifens befanden, sich unter der Tel. 07724 9495-00 zu melden.

