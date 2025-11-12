Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil, K5539, Lkr. Rottweil) Unfall auf der K5539 zwischen Zimmern ob Rottweil und Stetten - Seat streift Audi im Begegnungsverkehr (11.11.2025)

Zimmern ob Rottweil, K5539 (ots)

Am Dienstagmorgen ist es auf der Kreisstraße 5539 zwischen Zimmern ob Rottweil und Stetten zu einem Unfall im Begegnungsverkehr gekommen. Kurz vor 7 Uhr war ein 19-jähriger Seat-Fahrer in Richtung Stetten unterwegs. Im Bereich einer leichten Rechtskurve kam der Fahranfänger mit seinem Wagen zu weit nach links und touchierte dort einen entgegenkommenden Audi eines 62-Jährigen. Dabei streiften sich die beiden Autos über die kompletten Fahrzeugseiten. Infolge umherfliegender Fahrzeugteile wurde ein hinter dem Audi fahrender Golf ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. An allen drei Autos entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 30.000 Euro.

