Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen, Lkr. Tuttlingen) Sachbeschädigung auf der Güterbahnhofstraße - blauen Mazda zerkratzt (11.11.2025)

Immendingen (ots)

Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro hat ein unbekannter am Dienstagnachmittag an einem auf der Güterbahnhofstraße geparkten Auto verursacht. Zwischen 15 Uhr und 18 Uhr zerkratzte der Unbekannte den auf Höhe der Hausnummer 1 geparkten blauen Mazda mit einem spitzen Gegenstand. Zudem trat und schlug er augenscheinlich auf den Wagen ein. Dabei hinterließ der Täter schlussendlich einen Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

