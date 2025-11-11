POL-KN: (VS-Villingen
Schwarzwald Baar Kreis) Vorfahrtsmissachtung führt zu Unfall (11.11.2025)
VS-Villingen (ots)
An der Einmündung der Goldenbühlstraße und der Straße "In den Ziegelwiesen" ist es am Montag zu einem Unfall gekommen. Gegen 8:45 Uhr übersieht ein 33-jähriger Lastwagenfahrer an der Einmündung einen vorfahrtsberechtigten VW. Dessen 64-jähriger Fahrer war auf der Goldenbühlstraße unterwegs. Durch den folgenden Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 12.500 Euro.
