Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen
Schwarzwald Baar Kreis) Unfall beim rückwärts Ausparken (09.11.2025)

VS-Villingen (ots)

Ein 62-Jähriger hat sich am Sonntag bei einem Unfall auf der Dürrstraße leicht verletzt. Gegen 16:30 Uhr übersah ein 63-jähriger VW-Fahrer beim Rückwärtsausparken den querenden BMW. Es folge ein seitlicher Zusammenstoß durch den sich der Vorfahrtsberechtigte leicht verletzte. Eine medizinische Versorgung an der Unfallstelle war nicht notwendig. Der Gesamtschaden beträgt circa 9.000 Euro.

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

