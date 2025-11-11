PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg
Landkreis Rottweil) Unfallflucht auf der Berneckstraße (06.11.2025 - 09.11.2025)

Schramberg (ots)

Auf einem Parkplatz an der Berneckstraße hat ein Unbekannter beim Ein- oder Ausparken im Zeitraum von Donnerstag, 18 Uhr, bis Sonntag, 9 Uhr, ein Auto beschädigt. Den Schaden in Höhe von etwa 2.500 Euro an der Heckstoßstange des schwarzen Opels meldete der Unfallflüchtige jedoch nicht. Nach ihm sucht nun das Polizeirevier Schramberg und nimmt, unter der Nummer 07422 / 27010, Hinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

