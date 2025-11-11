Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg

Landkreis Rottweil) Unfallflucht auf der Berneckstraße (06.11.2025 - 09.11.2025)

Schramberg (ots)

Auf einem Parkplatz an der Berneckstraße hat ein Unbekannter beim Ein- oder Ausparken im Zeitraum von Donnerstag, 18 Uhr, bis Sonntag, 9 Uhr, ein Auto beschädigt. Den Schaden in Höhe von etwa 2.500 Euro an der Heckstoßstange des schwarzen Opels meldete der Unfallflüchtige jedoch nicht. Nach ihm sucht nun das Polizeirevier Schramberg und nimmt, unter der Nummer 07422 / 27010, Hinweise entgegen.

