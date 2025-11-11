Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Nach tätlichem Angriff und Beleidigungen - 39-Jähriger muss Nacht im Polizeigewahrsam verbringen (10.11.2025)

Tuttlingen (ots)

Nachdem er eine Polizistin tätlich angegriffen hat, musste ein Mann die vergangene Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Gegen 18.45 Uhr verständigte eine Mitarbeiterin eines Discounters in der Nelkenstraße die Polizei, weil sich ein betrunkener Kunde weigerte den Markt zu verlassen und sie beleidigte. Beim Eintreffen der Streife saß der augenscheinlich stark alkoholisierte 39-Jährige auf dem Parkplatz und begann sofort die Polizisten lautstark und aggressiv zu beleidigen. Da er sich zunehmend renitent verhielt und sich sämtlichen Anweisungen verweigerte, nahmen sie ihn schließlich in Gewahrsam. Dabei trat er einer Beamtin gegen die Hand und verletzte sie leicht. Aufgrund seines Verhaltens musste der 39-Jährige den restlichen Abend und die Nacht auf richterliche Anordnung in einer Gewahrsamszelle der Polizei verbringen.

Neben den Kosten für den unfreiwilligen Aufenthalt erwarten den Mann nun zudem Anzeigen wegen tätlichen Angriffs und Beleidigung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell