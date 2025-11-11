Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Frittlingen, Lkr. Tuttlingen) Einbruch in Einfamilienhaus (09./10.11.2025)

Frittlingen (ots)

Im Zeitraum zwischen Sonntag- und Montagmittag sind Unbekannte in ein Wohnhaus in der Jäuchstraße eingebrochen. Die Täter verschafften sich über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zu den Innenräumen, wo sie anschließend sämtliche Zimmer und Schränke durchsuchten.

Zeugen, die im Zeitraum zwischen Sonntag, 11 Uhr, und Montag, 11 Uhr Verdächtiges im Bereich der Jäuchstraße beobachtet haben oder Pesonen, die Hinweise auf die Identität der Einbrecher geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07424 9318-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell