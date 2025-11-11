POL-KN: (Frittlingen, Lkr. Tuttlingen) Einbruch in Einfamilienhaus (09./10.11.2025)
Frittlingen (ots)
Im Zeitraum zwischen Sonntag- und Montagmittag sind Unbekannte in ein Wohnhaus in der Jäuchstraße eingebrochen. Die Täter verschafften sich über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zu den Innenräumen, wo sie anschließend sämtliche Zimmer und Schränke durchsuchten.
Zeugen, die im Zeitraum zwischen Sonntag, 11 Uhr, und Montag, 11 Uhr Verdächtiges im Bereich der Jäuchstraße beobachtet haben oder Pesonen, die Hinweise auf die Identität der Einbrecher geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07424 9318-0 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell