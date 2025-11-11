Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen, B34, Lkr. Konstanz) Unfall auf der B34 an der Anschlussstelle Steißlingen/B33 - eine Person verletzt (09.11.2025)

Steißlingen, B34 (ots)

Eine Person ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 34 zwischen Singen und Steißlingen am Sonntagnachmittag verletzt worden. Ein 34-Jähriger war mit einem Audi von Singen in Richtung Steißlingen unterwegs. An der Anschlussstelle Steißlingen/B33 fuhr er ungeachtet der für ihn Rot zeigenden Ampel in die Kreuzung. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einer bei Grün in die Kreuzung einfahrenden 29-Jährigen mit einem Opel. Die Frau erlitt durch die Kollision Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An beiden Autos entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 9.000 Euro. Da sie nicht mehr fahrbereit waren, wurden Abschleppdienste verständigt.

