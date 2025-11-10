Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen, A81, Lkr. Tuttlingen) Unfall auf der A81 - zwei Autos geraten auf glatter Fahrbahn ins Schleudern - 28-Jährige verletzt (10.11.2025)

Immendingen, A81 (ots)

Aufgrund Straßenglätte ist es am Montagmorgen auf der Autobahn 81 zwischen Singen und Stuttgart zu einem Unfall gekommen. Gegen 7 Uhr war eine 28-jährige Fordfahrerin auf der mittleren Spur in Richtung Stuttgart unterwegs. Zwischen Engen und Geisingen verlor sie auf glatter Fahrbahn die Kontrolle über ihren Wagen, so dass sich dieser in der Folge einmal um die eigene Achse drehte und anschließend gegen den Anhänger eines auf der rechten Spur fahrenden Lasters prallte. Ein hinter der 28-Jährigen fahrende 39-Jährige mit einem Golf geriet auf der eisigen Straße ebenfalls ins Schleudern, touchierte daraufhin erst den Ford, durch den Aufprall abgewiesen den Anhänger und schließlich noch die Mittelschutzplanke, wo der Wagen liegenblieb. Die 28-Jährige zog sich durch die Kollision schwere Verletzungen zu. Sie kam zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Die 39-Jährige und die Insassen des Lastwagens blieben unverletzt. Während der Unfallaufnahme war die Richtungsfahrbahn für mehrere Stunden voll gesperrt. Die Höhe des an den beteiligten Fahrzeugen entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

