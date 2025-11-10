Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, K6165, Lkr. Konstanz) Unbekannte entwenden Geschwindigkeitsschild vor mobilem Blitzer - Polizei bittet um Hinweise (07.11.2025)

Stockach, K6165 (ots)

Der Polizeiposten Bodman-Ludwigshafen bittet um Hinweise zu einem Diebstahl, zu dem es am vergangenen Freitag an der Kreisstraße 6165 zwischen Wahlwies und der Anschlussstelle Stockach gekommen ist. Im Zeitraum zwischen 15.10 Uhr und 18 Uhr entfernte ein Unbekannter das im Vorfeld eines mobilen Blitzers stehende "70"-er Schild und nahm es mutmaßlich mit.

Sachdienliche Hinweise auf den Dieb oder den Verbleib des Verkehrsschilds können unter der Tel. 07773 920017 mitgeteilt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell