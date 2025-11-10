Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unbekannte Jugendliche bauen mit Auto ohne Kennzeichen Unfall - Polizei bittet um Hinweise (09.11.2025)

Singen (ots)

Am Sonntagnachmittag haben unbekannte Jugendliche auf dem Parkplatz des Friedrich-Wöhler-Gymnasiums mit einem entstempelten Auto einen Unfall gebaut und sind anschließend geflüchtet. Kurz nach 16 Uhr teilte ein Zeuge vier Jugendliche mit, die mit überhöhter Geschwindigkeit mit einem schwarzen Kia Sportage ohne Kennzeichen zunächst im Umfeld und nun auf dem Schulparkplatz umhergefahren seinen und dabei einen dort abgestellten Toyota touchierten. Durch die Wucht der Kollision drehte sich dieser und prallte anschließend gegen einen Baum. Anschließend flüchteten die Jugendlichen zu Fuß. An den beiden betroffenen Autos entstand Blechschaden in höhe von insgesamt rund 13.000 Euro.

Zeugen des Vorfalls und Personen, die Hinweise auf die Identität der unbekannten Jugendlichen geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0 beim Polizeirevier Singen zu melden.

