Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil

Landkreis Rottweil) Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr (08.11.2025 - 09.11.2025)

Zimmern ob Rottweil (ots)

Alles andere als einen dummen Jungen Streich haben sich Unbekannte am Sonntag erlaubt. Im Laufe der Nacht von Samstag auf Sonntag hoben sie auf der Stettener Straße einen Gullideckel aus und stellten ihn senkrecht wieder in seine Ausbuchtung. Hierdurch entstand eine erhebliche Gefahr für den Straßenverkehr. Dem Glück ist es wohl zu verdanken, dass kein Autofahrer zu Schaden kam. Das Polizeirevier Rottweil bittet, unter der Nummer 0741 4770, um Hinweise zu der Tat.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell