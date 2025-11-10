PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil
Landkreis Rottweil) Leichtverletzter Motorradfahrer auf der Schwenninger Straße (09.11.2025)

Rottweil (ots)

Ein 16-Jähriger ist am Sonntag mit seiner 125er Maschine auf der Schwenninger Straße gestürzt und hat sich dabei leicht verletzt. Ihm entgegen bog, gegen 18 Uhr, ein 63-jähriger BMW-Fahrer auf einen Parkplatz ein. Doch ohne den Blinker zu benutzen und ohne den vorfahrtsberechtigen jungen Mann passieren zu lassen. Der musste eine Vollbremsung durchführen, stürzte und verletzte sich leicht. Es entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
