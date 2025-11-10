Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Brigachtal

Schwarzwald Baar Kreis) Festplatz verwüstet (07.11.2025)

Brigachtal (ots)

Vandalen haben sich im Laufe des Freitags auf dem Festplatz in Brigachtal ausgetobt. Sie beschädigten einen Basketballkorb und ein kleines Wirtschaftsgebäude. Hier brachen sie die Tür auf, so dass diese ersetzt werden musste. Weiterhin verteilten sie auf dem Platz Klopapier. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Villingen, unter der Nummer 07721 / 6010, zu melden.

