POL-KN: (Hüfingen, B 27
Schwarzwald Baar Kreis) Auf die Gegenfahrbahn geraten (08.11.2025)
Hüfingen - B 27 (ots)
Am Samstagmorgen ist ein 25-Jähriger zwischen Hüfingen und Behla, in Richtung Süden in den Gegenverkehr geraten. Bei dem folgenden Unfall zwischen dem Kia des jungen Mannes und einem entgegenkommenden Mercedes Lastwagen entstand Sachschaden in Höhe von circa 17.000 Euro. Dem 34-jährigen Lastwagenfahrer gelang es nicht mehr dem Kia auszuweichen, konnte aber wohl schlimmeres verhindern.
