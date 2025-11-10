Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald Baar Kreis) Auto contra Baum (09.11.2025)

Donaueschingen (ots)

Zwischen den Donaueschinger Ortsteilen Aufen und Grüningen hat sich am Sonntag, gegen 4 Uhr, eine 46-Jährige leichtverletzt. Die VW-Fahrerin geriet nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Durch die Kollision entstand die Verletzung. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus, während sich ein Abschleppunternehmen um den Wagen kümmerte. Es entstand ein Sachschaden von etwa 12.000 Euro.

