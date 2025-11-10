POL-KN: (Donaueschingen
Schwarzwald Baar Kreis) Auto contra Baum (09.11.2025)
Donaueschingen (ots)
Zwischen den Donaueschinger Ortsteilen Aufen und Grüningen hat sich am Sonntag, gegen 4 Uhr, eine 46-Jährige leichtverletzt. Die VW-Fahrerin geriet nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Durch die Kollision entstand die Verletzung. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus, während sich ein Abschleppunternehmen um den Wagen kümmerte. Es entstand ein Sachschaden von etwa 12.000 Euro.
Rückfragen bitte an:
Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell