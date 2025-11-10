POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der abknickenden Vorfahrt Arlener Straße
Lindenstraße (08.11.2025)
Rielasingen-Worblingen (ots)
Am Samstagmorgen hat sich auf der abknickenden Vorfahrt Arlener Straße / Lindenstraße / K6155 ein Unfall ereignet. Eine 65-Jährige bog mit einem Mitsubishi von der Lindenstraße kommend auf die Vorfahrtsstraße ab und kollidierte dabei mit einem bevorrechtigten Skoda eines 62-Jährigen, der von der Arlener Straße ebenfalls auf die K6155 einfuhr. Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Autos Blechschaden in Höhe von je rund 5.000 Euro.
